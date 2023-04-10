В столице Югры наградили отличившихся военнослужащих, сотрудников и гражданских служащих Росгвардии
В административном здании Управления Росгвардии по ХМАО – Югре состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих, сотрудников и гражданских служащих за образцовое выполнение воинского, служебного и гражданского долга.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков вручил государственные награды офицерам и прапорщикам ведомства – участникам специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, медалями «За отвагу» награждены офицер СОБР «Норд» капитан полиции Алексей М. и специалист медицинской службы тероргана старший лейтенант полиции Павел П.
Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён сотрудник СОБР «Норд» подполковник полиции Сергей Н.
Медалями «За отличие в охране общественного порядка» – офицер СОБР «Норд» капитан полиции Евгений В. и боец ОМОН «Стерх» прапорщик полиции Радмир К.
Приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации медалью «За заслуги в труде» награждена аналитик Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре Наталья Геращенко.
Приказом командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации награждены: нагрудным знаком «Участник боевых действий» – офицер тероргана подполковник полиции Николай Г.; нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени – начальник отделения контроля за частной охранной деятельностью Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор полиции Павел Корнеев и ответственный исполнитель отделения делопроизводства и режима Управления Росгвардии по ХМАО – Югре сержант Анна Кочкина; грамотой – начальник учетно-расчетной группы финансово-экономического отдела Управления Росгвардии по ХМАО – Югре младший лейтенант Олеся Рамазанова; техник-начальник мастерской технических средств охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре прапорщик Нурсултан Таганасов; стрелок группы охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре ефрейтор Александр Вторушин.
Приказом начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре юбилейной медалью «50 лет лицензионно-разрешительной службе» награждена инспектор фонда Ханты-Мансийского отделения лицензионно-разрешительной работы Екатерина Арич. Погоны к очередному специальному званию «капитан полиции» вручены старшему лейтенанту полиции Анатолию Голикову.
В завершение начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков поблагодарил личный состав за проявленные самоотверженность и героизм, усердие и ответственность в службе.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре