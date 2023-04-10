В деревне Сартынье отметили Вороний день
Вороний день – древний праздник обских угров, символизирующий приход весны. В этом году в мансийской деревне Сартынье Берёзовского района провели этот традиционный праздник.
Собрались жители деревни, провели обряд угощения вороны, женщины испекли пироги, накрыли стол, помолились духам-покровителям и попросили здоровья, благополучия и мирного неба.
Старожилы Сартыньи поделились воспоминаниями о том, как этот праздник отмечали раньше.
Мы, организаторы мероприятия, провела с участниками праздника соревнование, викторину о птицах, вместе разгадывали загадки, следили за поведением ворон в этот день и делали прогнозы на год.
Затем дружно с добрыми пожеланиями повязали на священном для обских угров дереве – берёзе – ленточки, к концам которых завязали серебряные монеты.
Нужно сказать, что отношение северных народов к вороне отражено в песнях и сказках.
Мы очень надеемся, что культура и традиции коренных народов будет возрождаться в этой мансийской деревне Сартынье.
Луиза Тихонова