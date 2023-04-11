Об итогах проведения информационной кампании по информированию налогоплательщиков Югры о налоговых льготах при налогообложении имущества
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Управление) информирует о завершении проведения в 1 квартале 2023 года публичной информационной кампании о доведении информации до налогоплательщиков округа о возможности предоставления заявления о налоговых льготах при налогообложении имущества за 2022 год.
Так, по итогам проведения информационной кампании по информированию налогоплательщиков округа о данной возможности поступило и рассмотрено 1117 заявлений от юридических лиц о предоставлении льготы по транспортному/земельному налогам и свыше 25 тыс. заявлений от физических лиц. В беззаявительном порядке льгота предоставлена следующим категориям физических лиц: пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, а также физические лица, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей.
Налогоплательщики, имеющие право на льготы по транспортному и земельному налогу организаций за 2022 год, могут направить в налоговый орган заявление (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394146/c273e1a9dc85c6986...) об их предоставлении, приложив при необходимости подтверждающие документы.
В случае если указанные документы-основания в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком, то по информации из полученного заявления налоговый орган самостоятельно запрашивает сведения, подтверждающие право на льготу у органов и иных лиц, обладающих этими сведениями. По итогам рассмотрения налогоплательщику направляется уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе в ее предоставлении.
Управление напоминает, что с 2021 года ФНС России осуществляет рассылку юридическим лицам (их обособленным подразделениям) сообщений об исчисленных суммах транспортного налога, налога на имущество организаций и земельного налога на основании информации, которой располагает налоговый орган, в том числе с отображением сведений о принятом решении по обозначенному выше заявлению.
Стоит отметить, что если на дату формирования сообщения у налогового органа нет информации о налоговой льготе, в сообщение будут включены суммы налогов без учета льгот, что может привести к выявлению недоимки или перерасчету налога. С целью минимизации случаев возникновения указанной ситуации, налоговые органы округа акцентировали внимание в ходе проведения информационных мероприятий на предоставление обозначенного заявления до 1 апреля 2023 года.
При этом главы 28 «Транспортный налог», 30 «Налог на имущество организаций», 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации не устанавливают предельный срок для представления указанного заявления и не связывают применение налоговых льгот с его обязательной подачей в течение какого-либо периода. Кроме того, если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не направил заявление или не сообщил об отказе от ее применения, она может предоставляться на основании сведений, имеющихся в налоговом органе в соответствии с федеральными законами, начиная с периода, в котором у организации возникло право на льготу.
Узнать информацию о праве на налоговую льготу можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/).
Источник: УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре