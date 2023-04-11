Об итогах проведения информационной кампании по информированию налогоплательщиков Югры о налоговых льготах при налогообложении имущества

УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Управление) информирует о завершении проведения в 1 квартале 2023 года публичной информационной кампании о доведении информации до налогоплательщиков округа о возможности предоставления заявления о налоговых льготах при налогообложении и