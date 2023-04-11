Больше 620 тыс. россиян получили проактивные уведомления о будущей пенсии с начала года
С начала года Социальный фонд направил 624 тысячам россиян проактивные уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости. Такие сведения поступили в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет.
В уведомлении Социального фонда содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются.
Проактивное информирование даёт гражданам возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права. За все время с момента начала рассылки такие уведомления получили порядка 32 млн россиян.
Гражданам, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, информация о формировании пенсии доступна в клиентских службах Социального фонда.
Напомним, проактивное информирование о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается, поступает раз в три года женщинам начиная с 40 лет и мужчинам начиная с 45 лет.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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