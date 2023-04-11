Представители Росгвардии в Югре провели встречу с участником СВО, ветераном ведомства
В рамках Единого дня агитационно-пропагандистской работы начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков встретился с участником СВО, ветераном ведомства, ранее проходившим службу в 12-ом отряде специального назначения, обладателем крапового берета Денисом А.
Югорчанин был мобилизован в зону СВО в сентябре 2022 года, и в настоящее время проходит службу в батальоне «Югра» на «передовой» в зоне выполнения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По окончании краткосрочного отпуска Денис А. вновь отправится на территорию проведения СВО.
В беседе с личным составом теруправления Денис А. привел примеры мужества и героизма югорских военнослужащих, рассказал об их подвигах и доблести.
«Встречи с ветеранами ведомства позволяют молодым специалистам Росгвардии укрепить активную гражданскую позицию, готовность к самоотверженному служению своему Отечеству», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В период с 3 по 7 апреля в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре прошли дни агитационно-пропагандистской работы, в рамках которых на встречах с представителями ведомства побывали руководители органов государственной власти, представители учебных заведений и общественных организаций, ветераны войск правопорядка.
Также в Сургуте и Ханты-Мансийске для росгвардейцев запланированы занятия с представителями Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»».
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре