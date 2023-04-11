Представители Росгвардии в Югре провели встречу с участником СВО, ветераном ведомства

Просто положив руку на бедренные артерии, врач понял – объём операции будет гораздо больше запланированного. Пациент в сознании и рассказывает о своих ощущениях находясь на операционном столе – это не фантастика, а ежедневная работа отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.