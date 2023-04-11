Эндоваскулярные хирурги Няганской окружной больницы снова удивляют
Просто положив руку на бедренные артерии, врач понял – объём операции будет гораздо больше запланированного. Пациент в сознании и рассказывает о своих ощущениях находясь на операционном столе – это не фантастика, а ежедневная работа отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Операции, которые многие врачи называют редкими, сложными, уникальными в Няганской окружной больнице поставлены на поток.
Вся рентгенэндоваскулярная хирургия - это филигранная работа с пациентом в сознании - оперируя такой эластичный материал как сосуды есть высокая вероятность «порвать», артерию, а если пациент под наркозом и спит, этого можно даже не заметить. Несколько десятков минут и очередной спасенный со сложным заболеванием говорит: «Спасибо», уже через пару часов благополучно вставая с постели.
Сегодня в операционной более сложный и редкий случай. Вместо получаса над пациентом «колдовали» три часа. 63-летний мужчина обратился в Няганскую окружную больницу жалобами на сильное онемение левой руки, разницу артериального давлении между правой и левой рукой, которая беспокоила его больше года. Пациента госпитализировали с атеросклерозом артерий головы и шеи. Проведенное комплексное обследование показало, что необходимо восстановление кровотока подключичной артерии.
Подобные операции сотрудники рентгенэндоваскулярной хирургии выполняют часто, порой их число доходит до трех в день. Увы, в ходе оперативного вмешательства выявляются дополнительные сложности. Не обошлось без них и в этот раз – начиная операцию доктор Алексей Белоусов заметил, что не чувствует пульсацию бедренных артерий с обеих сторон. Ангиография показала, что подвздошные артерии окклюзированы (закупорены). Понять проблему помог и пациент, который во время операции пожаловался, что уже долгое время через 30-50 метров начинают уставать и болеть ноги, однако он всегда считал, что вся беда из-за искривления позвоночника.
В операционной все врачи смены. Алексей Белоусов оперирует, Петр Пасхин и заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Павел Новиков у мониторов контролируют процесс, подстраховывая и помогая. «Доктор очень красиво выполнил реканализацию, «пройдя» этот окклюзированый, «заросший» участок артерии. Сейчас он с помощью баллона расширит сосуд и поставит стент, чтобы вернуть сосуду его первоначальный вид, - комментирует действия оперирующего рентгенхирга, заведующий отделением. - Уже на операционном столе разница давления на руках выровнялась, появилась пульсация на бедренных артериях, что говорит о том, что нам удалось полностью восстановить кровоток и Юсуфа ждет долгожданное избавление от болей».
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