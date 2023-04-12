Начало весны в Полновате ознаменовалось прилётом вороны…
8 апреля в селе Полновате состоялся Вороний день – традиционный праздник народа ханты. Местом для проведения стала опушка леса, куда собрались взрослые и дети. Все были в традиционной одежде.
Ворона – первая птица, которая прилетает на Север. Здесь она сразу начинает вить гнезда и громко каркать, пробуждая природу. Более того, у коренных народов ворона считается покровительницей матерей и младенцев. Женщины – продолжательницы рода, поэтому я считаю, что это – очень важный праздник.
По традиции в Вороний день ханты и манси на священных местах готовят пищу на костре, молятся духам-покровителям, кланяются дереву берёзе, которая считается священной для обских угров.
В программе праздника была представлен небольшой концерт, традиционные игры, конкурс национальных блюд. Участники праздника отведали свежей ухи, приготовленной на костре.
Затем состоялось награждение участников конкурса.
По завершению праздника жители села Полновата с добрыми пожеланиями повязывали на берёзу разноцветные лоскутки с монетами и бублики, которые символизировали солнце.
Анастасия Афанасьева,
юнкор из с. Полновата
Белоярского района