В освоение космоса вкладывают свой труд огромное количество людей
В освоение космоса вкладывают свой труд огромное количество людей. Я рада, что наша семья тоже вложила свою частичку
Мой папа Анадеев Михаил Семенович - строитель, рыбак, манси - армейскую службу проходил на космодроме Байконур.
Вот строчки из его дневника о службе в армии: "В 1962 году меня забрали в армию. Служил три года на космодроме Байконур. На 10 площадке. Видел всех космонавтов, которые при моей службе летали в космос, также среди них была Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт".
Мой сын Саша уже несколько лет занимается в Детском технопарке "Кванториум"- в Космоквантуме, где вместе с другими ребятами исследует проблемы космонавтики. Кванториум - это формат дополнительного образования для школьников, который дает возможность с самого юного возраста освоить перспективные инженерные направления.
С Днем космонавтики!
Наталья Анадеева