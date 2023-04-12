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В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре подведены итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы в 1 квартале 2023 года

12.04.2023

Жители автономного округа добровольно  сдали в подразделения ЛРР 13 единиц незаконно хранившегося оружия и более 130 боеприпасов.  Общая сумма полагающихся гражданам вознаграждений составляет более 40 тысяч рублей.
Кроме этого, на предмет обеспечения сохранности оружия проверены более 2 тысяч  владельцев,  в результате чего выявлено 300 правонарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности, изъято 297 единиц оружия различных видов.  
Также представителями Росгвардии проведено более ста проверок обеспечения сохранности оружия юридическими лицами, в результате чего выявлено 5 правонарушений, виновные привлечены к административной ответственности. 
Помимо этого, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии ведут контроль за объектами разрешительной системы, частной охранной деятельности. 
За указанный период проведено 29 проверок частных охранных организаций,  выявлено более 20-ти нарушений.  
Одно из важнейших направлений деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии – организация выполнения функций по обеспечению доступности и надлежащего качества оказываемых государственных услуг в сфере оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности. За истекший период рассмотрено более 11 тысяч заявлений от граждан и организаций, большинство – посредством Единого портала государственных услуг.  
«Удовлетворенность граждан качеством оказываемых государственных услуг составила 100%,  что подтверждает   высокий профессиональный уровень специалистов, ведущих данное направление деятельности», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре

12.04.2023

12.04.2023