В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре подведены итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы в 1 квартале 2023 года
Жители автономного округа добровольно сдали в подразделения ЛРР 13 единиц незаконно хранившегося оружия и более 130 боеприпасов. Общая сумма полагающихся гражданам вознаграждений составляет более 40 тысяч рублей.
Кроме этого, на предмет обеспечения сохранности оружия проверены более 2 тысяч владельцев, в результате чего выявлено 300 правонарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности, изъято 297 единиц оружия различных видов.
Также представителями Росгвардии проведено более ста проверок обеспечения сохранности оружия юридическими лицами, в результате чего выявлено 5 правонарушений, виновные привлечены к административной ответственности.
Помимо этого, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии ведут контроль за объектами разрешительной системы, частной охранной деятельности.
За указанный период проведено 29 проверок частных охранных организаций, выявлено более 20-ти нарушений.
Одно из важнейших направлений деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии – организация выполнения функций по обеспечению доступности и надлежащего качества оказываемых государственных услуг в сфере оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности. За истекший период рассмотрено более 11 тысяч заявлений от граждан и организаций, большинство – посредством Единого портала государственных услуг.
«Удовлетворенность граждан качеством оказываемых государственных услуг составила 100%, что подтверждает высокий профессиональный уровень специалистов, ведущих данное направление деятельности», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре