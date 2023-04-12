Мастерицы России представят свои работы на Всероссийской выставке-дефиле «Нарядная Россия»
23 апреля на Всероссийском форуме национального единства в
Ханты-Мансийске мастерицы со всей страны представят традиционные и авторские костюмы народов Российской Федерации.
Свои коллекции покажут 27 участников из 13 регионов: Иркутская область, Республика Тыва, Республика Марий Эл, г. Москва, Псковская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Курганская область, Липецкая область, Республика Дагестан, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Югра.
Также традиционные этнические костюмы представят гости из Беларуси и Киргизии.
Организаторы выставки-дефиле – «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» в Югре, Окружной Дом народного творчества, сетевое издание – «Первый Российский Национальный канал».
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