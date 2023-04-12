Сергей Чирков рассказал о пилотном проекте Социального фонда
Социальный фонд России стремится сделать все услуги максимально комфортными для граждан, в том числе для людей, пострадавших на производстве. С этой целью СФР совместно с Минтрудом РФ проводит пилотный проект, посвящённый профилактике профессиональных заболеваний. Об этом председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал 11 апреля в ходе заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов.
«Конечно, мы все хотим, чтобы люди не теряли свое здоровье на работе. Для этого нужна система, которая бы позволила как можно раньше выявлять влияние вредных факторов и вовремя их предупреждать», — отметил председатель Социального фонда на заседании Генерального совета ФНПР.
Он сообщил, что с 1 марта стартовал пилотный проект СФР по предупреждению профессиональных заболеваний и мониторингу состояния здоровья отдельных категорий работников. Проект продлится до конца года, в нём участвует более 170 работодателей и 3 тысячи работников, у которых выявлены ранние признаки профзаболеваний по профилю неврология, терапия, пульмонология, отоларингология и профпатология.
«Для каждого из них составляется индивидуальный план профилактики, который они будут проходить в течение 18 дней дополнительного отпуска», — пояснил Сергей Чирков. Социальный фонд компенсирует работодателям расходы на такие отпуска, проезд работников к месту профилактики и медосмотры.
Выступая на заседании Генерального совета ФНПР, Сергей Чирков указал на сходство миссий обеих структур. Так, Федерация независимых профсоюзов выступает в защиту социальных и трудовых прав россиян, её ключевой тезис — построение справедливой экономики, важной частью которой является надёжная система социального страхования.
«Именно в этой точке сходятся задачи нашей и вашей работы. У Социального фонда тоже есть важная миссия — заботиться о благополучии каждого человека, реализуя социальную политику государства, обеспечивая простоту и удобство получения гражданами мер социальной поддержки на основе современных технологий», — подчеркнул Сергей Чирков.
Председатель СФР напомнил, что Федерация многие годы была надёжным партнёром Пенсионного фонда. И в прошлом году было проведено множество совместным мероприятий, в том числе более 25 тысяч встреч с производственными коллективами и более тысячи тренингов для профсоюзных активистов. Кроме того, ФНПР и ПФР совместно распространили более 360 тысяч брошюр и буклетов о правилах формирования будущей пенсии, а также провели выездные консультации для 134 тысяч работников разных профессий.
«Сегодня, когда новый Социальный фонд России уже работает в полную силу, я надеюсь, что наша совместная работа получит дополнительный импульс и масштаб. Нас ждут новые проекты и мероприятия», — заключил Сергей Чирков. Он также заверил, что Социальный фонд России всегда готов поддержать полезные инициативы ФНПР по защите прав трудящихся и укреплению социального партнёрства.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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