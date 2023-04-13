С начала года 915 югорских семей направили материнский капитал на образование детей
В первом квартале этого года Социальный фонд России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре одобрил 646 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала на оплату образования детей. На оплату этих услуг фонд перечислил 36 220 362, 63 рублей.
Обучение детей – одно из популярных направлений использования средств материнского капитала и в 2023 году составляет 10,7% от общего числа обращений за распоряжением средствами.
Распорядиться средствами материнского капитала на детский сад, обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребёнка, на которого получен сертификат. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно только после достижения трехлетнего возраста ребенка. И в том и в другом случае использовать средства можно на любого из детей в семье. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.
Организация либо индивидуальный предприниматель, которым планируется перечислить средства, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Направить средства материнского капитала можно как на образование, так и содержание, присмотр и уход за ребенком. Также оплатить средствами материнского капитала можно проживание и коммунальные услуги в общежитии в период обучения.
Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда, а также лично в клиентской службе СФР или в МФЦ. После одобрения Социальный фонд перечисляет средства в течение 5 рабочих дней.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
тел. 8(3467) 371 – 941
e-mail: 2204@027.pfr.ru