Юная пациентка кардиодиспансера рассказала о своем самочувствии губернатору Югры
Во Всемирный день здоровья Наталья Комарова провела прямую линию на тему «Охрана здоровья югорчан: профилактика, диагностика, лечение». В дискуссии приняли участие организаторы здравоохранения, эксперты, врачи и пациенты.
Сегодня 17-летняя Анастасия Бугаенко чувствует себя хорошо и строит планы на будущее. Восстановление после сложного хирургического вмешательства на сердце идет хорошо. Со своими спасителями: детскими кардиохирургами Алексеем Бродским и Рубеном Мовсесяном, юная сургутянка последний раз виделась в феврале. Во время эфира с губернатором Югры Натальей Комаровой участники этой счастливой истории встретились, хоть и по ту сторону экрана. На связи в тот день была не только вся Югра, но и Санкт-Петербург. «Операция настолько высокотехнологичная, что ее выполняют всего в четырех клиниках России. Потому что перед вмешательством надо было провести сложнейшую аритмологическую операцию – при данной патологии не все это могут сделать, что лишний раз доказывает очень высокий уровень», - отметил во время прямой линии эксперт из северной столицы, заведующий кардиохирургическим отделением ГБУЗ «Детский Городской Многопрофильный Клинический Специализированный центр Высоких Медицинских Технологий» Рубен Мовсесян.
Говоря о высоком уровне, Рубен Рудольфович давал оценку детской службе окружного кардиодиспансера. Оперировать маленьких пациентов в учреждении начали в 1998 году и сегодня команда планирует встретить 25-летний юбилей. За это время врачи спасли более 3 тысяч детей. Настя Бугаенко стала первой в Югре пациенткой, которой выполнили операцию конусной реконструкции при аномалии Эбштейна. Чтобы помочь девушке с редким врожденным пороком сердца, объединились врачи из разных городов страны. В Сургут прилетел детский кардиохирург с мировым именем и самым большим опытом лечения данной патологии Рубен Мовсесян.
«Огромное чувство благодарности к специалистам, которые помогли моему ребенку справиться с недугом. Дай бог здоровья, процветания и всего самого лучшего. Это люди с золотыми руками и огромным сердцем», - отметила в беседе с губернатором мама Анастасии Елена Бугаенко.
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