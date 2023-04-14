20 апреля 2023 года открывается Литературная гостиная «В краю легендарных былей»
Литературная гостиная посвящена 95-летию Маргариты Кузьминичны Анисимковой. Она прошла долгий творческий путь от первой публикации в школьные годы до международного признания, «Мансийские сказы» Анисимковой были отмечены специальным дипломом Лондонской книжной ярмарки. Без исторических романов Маргариты Анисимковой сегодня невозможно представить легендарное прошлое Сибири.
Маргарита Кузьминична – лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы за роман «Наледь», международной премии «Югра» за вклад в развитие традиций русского исторического романа, литературной премии Уральского федерального округа за историческую прозу в специальной номинации «За вклад в литературу Урала и Сибири», заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа, член Союза писателей СССР, член Союза журналистов СССР.
Жизнь Маргариты Анисимковой наполнена неожиданными судьбоносными поворотами, один из которых привел её в Ханты-Мансийск и затем направил в Нижневартовск. Тяжёлые довоенные годы и военное лихолетье закалили её характер, но удивительным образом сохранили светлое восприятие мира. Исторические романы Анисимковой открывают сложные времена дворцовых переворотов, освоения золотодобытчиками Урала, становления таинственной Мангазеи, борьбы северных народов за свою независимость, и несмотря на трагизм событий, её герои отличаются высотой человеческой души, чистотой и глубокой нравственностью. Семейные устои, доброта и любовь царят в каждой книге, именно поэтому исторические романы Маргариты Анисимковой как светоч в мире современных ложных ценностей.
Поиски ответов на вопросы, почему мансийские сказы и исторические романы стали частью творческой жизни писательницы, почему совет Анисимковой «писать надо сердцем» так важен для начинающих прозаиков, рассуждения о ценности вечного, а также открытие трёх удивительных фактов, идущих вразрез с создавшимся образом великолепной и величественной Маргариты Анисимковой, на литературной гостиной «В краю легендарных былей».
Будем рады встрече с вами 20 апреля 2023 года в 15:00
по адресу: ул. Комсомольская, 30
так же в прямом эфире на странице музея во Вконтакте
телефон для справок +7(3467)353-423
БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»