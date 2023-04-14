Добро в село - значит здоровье
Село Локосово Сургутского района относится к труднодоступным территориям. Оказание медицинской помощи жителям села осуществляет врач общей практики амбулатории села Локосово Лангепасской городской больницы Гузелия Сагитдинова. Численность взрослого населения на территории обслуживания 1037 человек.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи пациентам, состоящим на диспансерном учете, состоялся выезд специалистов городской больницы в амбулаторию в составе: врача-кардиолога Людмилы Севастьяновой, врача-эндокринолога Ларисы Безруковой, врача- акушера-гинеколога Афисат Шихбабаевой.
Врач-кардиолог проконсультировала 30 человек, из них три пациента планируется направить на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Врач акушер-гинеколог осмотрела 25 женщин, взят материал на цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологической патологии. Врач-эндокринолог осмотрела 25 пациентов с диагнозом сахарный диабет, два пациента направлены на стационарное лечение. Специалистами бригады даны рекомендации по коррекции терапии, запланировано дополнительное обследование и повторный осмотр.
Планируются выезды в село на регулярной основе. В мае 2023 года с использованием передвижного флюорографа больницы будет проведено флюорографическое обследование жителей села.
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