В Югре продолжается ведомственная акция «Добрые дела с Росгвардией»
Представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в подчиненных подразделениях ведомства проводят мероприятия в рамках ведомственной акции «Добрые дела с Росгвардией».
В Ханты-Мансийске офицеры ведомства оказали помощь членам волонтерского движения «Шьем для наших» при переезде в новое просторное помещение. В свободное от службы время росгвардейцы перенесли из машины тяжелые предметы, прикрутили карнизы, и запланировали покраску стен. Кроме этого, они приняли участие в плетении маскировочных сетей, организованном в этом же здании общественной организацией «СборХМ».
С начала деятельности волонтерской организации отзывчивые жительницы Ханты-Мансийска и ветераны Росгвардии сшили около трех тысяч экземпляров одежды для югорчан-военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей: нательное бельё, головные уборы и верхнюю одежду – маскировочные костюмы, плащ-палатки, ветро- и влагозащитные куртки, весенние и летние маскхалаты.
«Оказывая помощь волонтерскому движению, военнослужащие, сотрудники, гражданский персонал ведомства заботятся о том, чтобы наши ребята, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, всегда чувствовали поддержку и заботу земляков», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
А на «Северном кладбище» в столице Югры сотрудники вневедомственной охраны провели сварочные работы по ремонту входной калитки ограждения и уборку от снега места захоронения и мемориальных плит рядового войск правопорядка кавалера Ордена Мужества Тихон Антона и его отца Владимира Михайловича.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре