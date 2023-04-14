Югорская фермерская ярмарка выходного дня проходит в Югре
Сегодня на площадке конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» в Ханты-Мансийске стартовала Югорская фермерская ярмарка выходного дня. В течение двух дней жители и гости Ханты-Мансийска смогут купить продукцию: мясные и рыбные деликатесы, дикоросы, сладости, молочные продукты, выпечку, праздничные куличи, пасхальные наборы к светлого празднику Пасхи, мёд, сыры, а также приобрести сувенирную продукцию и порадовать подарками родных и близких людей.
Жительница Ханты-Мансийска Ирина Васильевна Кучина рассказала о продукции, которую представили на ярмарке: «Более трёх лет я являюсь как самозанятой. Наименований предложено было множество, но мы с семьёй решили оставить название «Сибирский погребок». Нравится заниматься важным делом, у нас в семье любят ходить в лес, рыбачить, а также реализовывать продукцию. Рыбу, мясо и дикоросы мы принимаем у наших рыбаков г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района».
Известная многим в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья-Тэлинэ Чайникова-Вахрушева рассказала об уникальности и новинки, которая представлена также на этой ярмарке: «На фермерской ярмарке выходного дня наше предприятие «Ягода Югры», директором которого являюсь, представляем продукцию дикорастущую, сертифицированную под органик, это свежемороженная черника, морошка, клюква, ядра кедрового ореха, шишки. В связи с тем, что скоро наступит светлый праздник Пасхи, мы приготовили продукты на пасхальный стол - это яйца, четверговая чёрная соль, друзья специально отправили с Костромы, а также есть ручная работа, например, мыло изготовленное в форме пасхальных букетов.
Кроме того, у нас есть новинка - это сублиматы из дикорастущей клюквы, они хорошо упакованы в тетрапаке, и её можно наполнить любой жидкостью, например, молоко, сливки, кефир, тёплая или холодная вода, можно также и добавить алкогольный напиток и получается очень вкусный и полезный напиток.
Югра - один из первых регионов в России получил сертификат «органик», всё по дикоросам. У нас существует пять предприятий и две общины, расположенные в Кондинском районе, которые являются поставщиками дикоросов для переработки в регионе. У «Ягод Югры» десять позиций, это все наши лесные и болотные ягоды, морошка, черника, клюква, княженика, брусника, голубика. Кроме того, лист осины и лист рябины, для хороших напитков, кедровый орех и кипрей узколистный».
Приглашаем вас на фермерскую ярмарку выходного дня с 14 по 15 апреля: с 10:00 до 20:00.
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 19, КВЦ «Югра-Экспо». Вход свободный. 0+
Оксана Албина