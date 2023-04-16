Студвесна в Югре соберет 700 участников
С 17 по 20 апреля в Ханты-Мансийске пройдет традиционной фестиваль творчества «Студенческая весна Югры».
По данным оргкомитета, в мероприятиях фестиваля примут участие 732 участника из 29 учебных заведений Югры. Среди них - 23 ссуза и 6 вузов.
Победители среди средних учебных заведений вернутся в столицу Югры уже летом. Ведь именно Югра в этом году примет всероссийский этап фестиваля.
Напомним, что «Российская Студвесна», которая пройдет в Ханты-Мансийске в июне, набирает волонтёров.
Будут работать 12 добровольческих служб: от гостеприимства и питания до работы со зрителями и режиссёрско-постановочной группой. Волонтёры пройдут системное обучение - познакомятся с программой фестиваля, его организационной структурой, пройдут тренинги по личностным и функциональным компетенциям в онлайн и офлайн форматах, а также закрепят полученный опыт на практике.
РИЦ "Югра"