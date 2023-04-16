Студвесна в Югре соберет 700 участников

Дорогие друзья! Научно-библиотечный центр Ханты-Мансийска приглашает всех желающих в возрасте 16 лет и старше принять участие в Городском открытом конкурсе буктрейлеров «Страницы Еремея», посвященном 75-летию со дня рождения советского и российского писателя, нашего земляка-югорчанина Еремея Айпина.