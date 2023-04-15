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Для слабовидящих

На поддержку участников СВО дополнительно направят более двух миллиардов рублей

15.04.2023

В ходе заседания правительства автономного округа, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова, принято решение о внесении изменений в 18 государственных программ региона.

Так, например, через госпрограмму «Развитие жилищной сферы» муниципальные образования получат дополнительно 4,2 миллиарда рублей в качестве субсидии для реализации полномочий в области сноса аварийного жилья и переселения из него граждан.

В соответствии с программой «Социальное и демографическое развитие» 2,1 миллиарда рублей дополнительно будут направлены на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей.

В госпрограмме «Развитие промышленности и туризма» на льготные займы для проектов субъектов обрабатывающей промышленности заложены решения ещё на 700 миллионов рублей.

На создание образовательно-производственных кластеров «Профессионалитет» по программе «Развитие образования» — дополнительно 471,4 миллиона рублей.

На создание объектов спорта по программе «Развитие физической культуры и спорта» дополнительно выделено 893,7 миллиона рублей. В частности, деньги будут направлены на строительство спортивного комплекса с искусственным льдом в Сургуте и многофункционального комплекса в 27-м квартале Нижневартовска.

«Принятые решения по изменениям государственных программ вступают в силу после рассмотрения проекта закона о бюджете в думе автономного округа и подписания его губернатором. В этой связи время, которое у вас есть, необходимо максимально использовать для того, чтобы в первую минуту после подписания заняться реализацией принятых решений», — поручила Наталья Комарова.

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

15.04.2023

15.04.2023