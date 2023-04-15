На поддержку участников СВО дополнительно направят более двух миллиардов рублей
В ходе заседания правительства автономного округа, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова, принято решение о внесении изменений в 18 государственных программ региона.
Так, например, через госпрограмму «Развитие жилищной сферы» муниципальные образования получат дополнительно 4,2 миллиарда рублей в качестве субсидии для реализации полномочий в области сноса аварийного жилья и переселения из него граждан.
В соответствии с программой «Социальное и демографическое развитие» 2,1 миллиарда рублей дополнительно будут направлены на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей.
В госпрограмме «Развитие промышленности и туризма» на льготные займы для проектов субъектов обрабатывающей промышленности заложены решения ещё на 700 миллионов рублей.
На создание образовательно-производственных кластеров «Профессионалитет» по программе «Развитие образования» — дополнительно 471,4 миллиона рублей.
На создание объектов спорта по программе «Развитие физической культуры и спорта» дополнительно выделено 893,7 миллиона рублей. В частности, деньги будут направлены на строительство спортивного комплекса с искусственным льдом в Сургуте и многофункционального комплекса в 27-м квартале Нижневартовска.
«Принятые решения по изменениям государственных программ вступают в силу после рассмотрения проекта закона о бюджете в думе автономного округа и подписания его губернатором. В этой связи время, которое у вас есть, необходимо максимально использовать для того, чтобы в первую минуту после подписания заняться реализацией принятых решений», — поручила Наталья Комарова.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры