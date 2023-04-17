КНИГО- И КИНОЛЮБИТЕЛИ, КОНКУРС ДЛЯ ВАС!
Дорогие друзья! Научно-библиотечный центр Ханты-Мансийска приглашает всех желающих в возрасте 16 лет и старше принять участие в Городском открытом конкурсе буктрейлеров «Страницы Еремея», посвященном 75-летию со дня рождения советского и российского писателя, нашего земляка-югорчанина Еремея Айпина.
Для участия в конкурсе необходимо создать буктрейлер - видеоролик в свободной технике по одному из его произведений. Победителей ждут книги с автографом Еремея Даниловича, памятные подарки. Заявки принимаются до 30 сентября 2023 года. В приложении к посту – условия конкурса и заявка.
Добавим, что произведения Еремея Даниловича известны не только в России, но и за рубежом, его книги переводились и издавались в Венгрии, Германии, Италии, США, Финляндии, Испании, Франции. Еремей Айпин – лауреат ряда литературных премий, в том числе Премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (2014), международной литературной Премии «Югра» в номинации «За вклад в югорскую прозу» (2013), Всероссийской литературной премии "ГИПЕРТЕКСТ" имени Александра Чаковского в номинации «Русский перевод» за роман «В поисках Первоземли» (2023) и другие.
А мы напоминаем о том, как Еремей Данилович в прошлом году сам принял участие в съемке одного из роликов нашего библиотечного проекта "Моя любимая книга".
#библиотека_хм
Научно-библиотечный центр г. Ханты-Мансийска