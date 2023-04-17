К «Нескучному разговору» присоединяется Народный театр «Синяя птица»
Окружная мастерская любительских театров «Нескучный разговор» продолжает свою работу и приглашает жителей и гостей Ханты-Мансийска на пластический спектакль «Иван да Василиса».
1 мая в 12 часов актеры Народного театра «Синяя птица» (г. Урай) представят режиссерское сочинение художественного руководителя пластического театра «Гротеск» Виктора Проскурякова (г. Сургут).
Зрители увидят историю о любви и верности, воплощение всем известных русских народных сказок с Лешим, Бабой-ягой и главным героем, который спасает свою любимую от лап злодея.
По завершению спектакля зрителей ждет «Нескучный разговор» с участниками театрального действия.
Стоимость билетов: от 250 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
Ссылка на покупку билетов: https://clck.ru/348ENq
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