Врачи избавили пациента с анатомически трудным кишечником от камней в желчных протоках
В окружную больницу Нижневартовска поступил мужчина с острой колющей болью в верхней части живота. При обследовании пациента поставлен диагноз «Холедохолитиоз – желчекаменная болезнь», при которой камни находятся в желчных протоках и закупоривают дуоденальный сосок, вызывая боль и нарушение оттока желчи. Именно дуоденальный сосок является основным механизмом секреции желчи и других ферментов, облегчающих пищеварение.
Как правило, удаление камней из желчных протоков для врачей-эндоскопистов Нижневартовской больницы не редкость, но не в этом случае: в анамнезе мужчины значится операция по удалению части двенадцатиперстной кишки, что изменило анатомическое строение кишечника. Такая особенность зачастую делает проведение операции эндоскопическим методом невозможным и пациенту показана открытая операция. «Конкретно в этом случае мы учитывали возраст пациента – 79 лет и сопутствующие патологии, открытая операция повысила бы риски неблагоприятного исхода. Оценив наши технические возможности и навыки, приняли решение провести эндоскопическую папиллосфинктеротомию. В ходе операции мы рассекли дуоденальный сосочек и конечный отдел общего желчного протока. Затем с помощью специальной корзины извлекли желчные камни», – прокомментировал заведующий эндоскопическим отделением Михаил Рыжиков.
Эндоскопическая операция при анатомически изменённом строении кишечника в Нижневартовской больнице проводилась впервые. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан домой.
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