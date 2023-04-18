Александр Новьюхов провел рабочую встречу с представителями Молодежного парламента при Думе Югры
Мероприятие с общественным объединением, обеспечивающим реализацию молодежной политики в автономном округе, состоялось на площадке Совета Федерации.
Как рассказал сенатор, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра Новьюхов, Молодежный парламент округа решает задачи по формированию и повышению правовой, политической и культурной активности молодежи, участвует в совершенствовании регионального законодательства по направлениям своей деятельности.
В ходе встречи парламентарий отметил, что для развития любого общественного института, сферы или направления, необходимо не просто уметь накапливать знания, навыки и опыт, но и иметь возможность их передать следующему поколению.
«Преемственность поколений является условием, которое обеспечивает эволюционный характер в том числе и политического развития, и главное – его предсказуемость», –подчеркнул Александр Новьюхов.
Участники встречи обсудили текущую геополитическую ситуацию, возможности реализации социальных инициатив и оказания дополнительной помощи землякам, задействованным в специальной военной операции, а также договорились провести совместное тематическое мероприятие в период осенней парламентской сессии.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника сенатора
Совета Федерации ФС РФ