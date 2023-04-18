Более 11 тысяч медосмотров провели специалисты передвижной поликлиники окружного Центра профпатологий
В Югре подвели итоги работы передвижных поликлиник за зимний период.
В Ханты-Мансийском автономном округе завершилась зимняя экспедиция врачебных бригад Центра профессиональной патологии Югры в удалённые населённые пункты. О том какие заболевания чаще всего выявляются у жителей в труднодоступных поселениях региона и перспективах развития первичной медикосанитарной и специализированной медицинской помощи рассказал сегодня на пресс-конференции в РИЦ «Югра» главный врач ЦПП Николай Ташланов.
По словам спикера, все задачи, которые были поставлены департаментом здравоохранения Югры на зимний период были выполнены.
«Зимняя экспедиция стартовала 12 и 13 января и закончилась 23 марта. За это время передвижные поликлиники побывали в 38 удалённых поселениях округа. Понимание и взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями на местах и населением есть. Будем дальше работать расширять количество муниципалитетов, которые будут задействованы в нашу работу», - сказал Николай Ташланов.
Как отметил главврач, антирейтинг заболеваний, с которыми обращаются жители региона из года в год остаётся тем же.
«На первом месте - сердечно сосудистые заболевания, далее идут заболевания органов пищеварения и замыкают тройку заболевания эндокринной системы - по ним наибольшее количество обращений», - прокомментировал Николай Ташланов.
Всего врачами за время зимней вахты было осмотрено 4.8 тысячи человек, из них 990 - представители коренных малочисленных народов Севера. За это время пациенты прошли более 11 тысяч медицинских осмотров, врачебных консультаций, специализированных обследований, произведено свыше 26 тысяч лабораторных исследований.
В состав врачебных бригад передвижной поликлиники входят: невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, врачи общей практики и медсёстры. Это самые востребованные высококвалифицированные медики, многие из которых имеют несколько смежных специальностей.
По информации ЦПП Югры, в этом году в работе передвижных поликлиник были задействованы четыре мобильных медицинских комплекса, в состав которых входили единые модули для проведения флюорографии и маммографии, передвижные диагностические лаборатории, а также автомобили, где можно развернуть врачебные кабинеты, в том числе для проведения ультразвуковых исследований и снятия кардиограмм.
Вопрос о взаимодействии с коллегами из других регионов также поднимался в сегодняшней пресс-конференции. По словам Владимира Ташланова, опытом работы передвижных поликлиник интересуются как на региональном, так и на федеральном уровнях.
«Опыт изучается. По возможности все были ли бы рады иметь в своём распоряжении теплоход медицинского назначения, не говоря о передвижных лечебно-диагностических модулях - иметь их в таком объёме и в таком оснащении - радость для любого субъекта нашей большой страны», - резюмировал спикер.
РИЦ "Югра"