О героическом эпосе манси
14 апреля в Галерее-мастерской Г.С. Райшева состоялся круглый стол «Героический эпос манси. Формы бытования и трансформации», посвящённый 95-летию известного мансийского лингвиста и исследователя фольклора Е.И. Ромбандеевой.
Евдокия Ивановна впервые перевела на мансийский и русский язык фольклорные тексты, собранные в XIX веке венгерскими учёными-финно-угроведами А. Регули и Б. Мункачи, затем их подготовила и издала в томе «Героический эпос манси. Песни святых покровителей». Позже хантыйский художник Геннадий Райшев создал большой цикл графических произведений по мотивам этого мансийского эпоса. Круглый стол состоялся в выставочном зале, где гости могли познакомиться с этими произведениями.
В мероприятии приняли участие депутат думы округа Т.С. Гоголева, специалисты Обско-угорского института прикладных исследований и разработок С.А. Попова, С.С. Динисламова и А.Н. Семёнов, преподаватели и студенты Югорского государственного университета, а также почитатели эпоса и фольклора народа манси.
Татьяна Степановна Гоголева поприветствовала гостей и рассказала о героическом эпосе манси:
– Героический эпос манси – это миропоэтическое наследие манси, которое выявляет философию Западной Сибири. Французский учёный Доминик Самсон Норман де Шамбур, говоря о таёжных культурах народов манси и ханты, сказал: «Эти «скованные» народы никогда не нарушали законы природы, они помогали одушевлять думы леса, философию земли, которая может быть доступной всем». Наш мансийский эпос настоящий, он живёт внутри нас. Он объясняет нам все наши поступки, он объясняет своеобразие восприятия одного и того же события. Героический эпос объединяет всю историю манси, как зародилась земля, как появлялась жизнь, как появлялись люди, как жили наши Боги, именитые предки, покровители. Героический эпос – это как связующий пространственный временной портал, он нас собирает воедино, поэтому мы знаем, что мы имеем право на поражение, на победы.
Героический эпос – для нас это и образ, и образец, и предсказание всех тех сил, какие должны иметь манси и ханты, с какой миссией они пришли, и какое у них будущее. Это устная история наших народов, которая присутствует в мифах, в поэзии.
Евдокия Ивановна Ромбандеева – это человек, внёсший великий вклад в культуру мансийского народа. Светлана Силивёрстовна Динисламова её сравнивает с Юваном Шесталовым, потому что он в мансийскую культуру внёс художественное слово, а она – научное:
– Юван Шесталов и Евдокия Ромбандеева одновременно осознали, что надо переводить, делать транслитерацию текстов, на русском языке показать, какой был необычный, красивый, высокий слог в мансийском фольклоре, в частности, в героическом эпосе манси. В XIX веке, в 1844-1845 годах, венгерский учёный Антал Регули приехал на Север. Тогда не было транспорта, летом ездили на лодках, зимой – на оленьих упряжках, манси не знали русского языка, поэтому ему для общения с манси нужно было выучить мансийский язык. Наши сказители общались с учёными, которые записали огромное количество текстов на финно-угорской транскрипции. Только в XXI веке широкий круг читателей увидел эти тексты в переводах на русский язык. Сегодня это является предметом гордости, мы гордимся, что мы – манси, потому что у нас очень богатый фольклор. Инициировал этот проект Юван Шесталов, он хотел, чтобы эти тексты стали достоянием широкого круга читателей. В этой книге есть тексты на мансийском языке, на русском языке, есть поэтический перевод, который выполнили Вадим Борисович Орлов, Ирина Геннадьевна Рябий, Юван Николаевич Шесталов, Герман Николаевич Ионин.
Искусствовед Наталья Николаевна Фёдорова рассказала о таланте выдающихся личностей Евдокии Ивановны Ромбандеевой и Геннадия Степановича Райшева:
– Оба они сопоставимы по большому, сложному творческому пути. Евдокия Ивановна очень много в себя впитала от генетики, от знания жизни, от академического образования, от общения с учёными. Такой переводчик, как Евдокия Ромбандеева, может быть сопоставима со сказителем, ведь первоисточник был записан в 40-е годы XIX века. Только в 2000-е годы она перевела текст с латиницы на кириллицу, потом на русский язык. Геннадий Райшев его прочитал уже на русском языке, который его вдохновил и впечатлил. Он говорил, что Евдокия Ивановна смогла сделать перевод, вероятно, потому, что она – носитель сильной генетики.
На мероприятии гости услышали записанные ранее голоса двух великих людей: Г.С. Райшев читал тексты из мансийского героического эпоса, Е.И. Ромбандеева неповторимым узнаваемым голосом исполняла мансийские песни.
Надежда Рагимова