Легенда югорской лингвистики
В библиотеке Обско-угорского института открылась выставка, посвященная 95-летию со дня рождения Евдокии Ивановны Ромбандеевой.
Ярчайший представитель народа манси, всю свою жизнь посвятила исследованию родного мансийского языка. Бесчисленные результаты её деятельности успешно внедрялись и внедряются в практику школьного, средне-специального и вузовского обучения мансийскому языку.
Впервые на выставке представлены личные предметы, полученные в дар от Слинкиной Т. Д. мансийскому отделу, где работала Ромбандеева Е. И. Все эти уникальные экспонаты: редкие фотографии, личные записи, коллекция ручных часов, сувениры, картотека библиографических записей являются особенностью нашей экспозиции.
Выставка продлится с 21 апреля по 22 мая 2023 года.
Никитина Надежда Даниловна, начальник библиографического отдела обско-угорского института прикладных исследований и разработок