Легенда югорской лингвистики

Проблемы печени долгое время протекают скрытно, об их существовании иногда даже не подозревают, а обнаруживают лишь тогда, когда болезнь зашла слишком далеко. При этом от момента начала изменений в печени до обнаружения болезни может пройти 10, а то и 15 лет.