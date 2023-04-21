В Югре росгвардейцы встретились с представителем просветительской организации «Российское общество «Знание»»
В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели встречу с представителем просветительской организации «Российское общество «Знание»» – политологом, социологом, директором Научно-образовательного центра «Югра-социум», советником главы г. Ханты-Мансийска Ильёй Верховским.
Интерактивная лекция направлена на формирование у жителей нашей страны положительного образа России, чувства патриотизма, укрепление и развитие традиционных ценностей, просвещение в вопросах политической истории, информирование о достижениях науки доступным языком.
«Для меня очень важно заниматься патриотическим просвещением ханты-мансийцев. От каждого из нас зависит судьба нашего города, региона, страны, а иногда, возможно, и всего мира», – отметил Илья Верховский.
В завершении встречи представители Росгвардии поблагодарили лектора за познавательную информацию, вручив ему благодарственное письмо о сотрудничестве.
«Лекции для росгвардейцев с представителями российского общества «Знание» будут продолжаться, запланированы встречи с экспертами по истории России, правовому просвещению, психологии, финансовой грамотности и другим востребованным тематикам», – подвел итог мероприятия начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Справочно.
Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, созданная по Указу Президента России от 11.12.2015 года № 617 и осуществляющая просветительскую работу, направленную на формирование интеллектуального контента, организацию и проведение лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре