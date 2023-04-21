В окружной клинической больнице выполняется эластометрия печени
Проблемы печени долгое время протекают скрытно, об их существовании иногда даже не подозревают, а обнаруживают лишь тогда, когда болезнь зашла слишком далеко. При этом от момента начала изменений в печени до обнаружения болезни может пройти 10, а то и 15 лет. Совсем недавно достоверную информацию о состоянии печени можно было получить только путем проведения биопсии, которая имеет ряд проблем: приравнивается к хирургическому вмешательству; представляет риск для здоровья, вызывает осложнения, определяет патологию на поздних стадиях, не всегда дает точный результат.
С 2021 года в окружной клинической больнице выполняется эластометрия печени. Эластометрия – это современный метод диагностики печени, безболезненный и нетравматичный, моментально дающий точную картину состояния органа без оперативного вмешательства. В эластометрии используются ультразвуковые волны, которые без вреда для организма пациента выявляют даже незначительные отклонения от нормы, что позволяет обнаружить болезнь на ранних стадиях. В отличие от биопсии этот метод показывает состояние всего органа, а не его части. Методика используется для контроля за течением заболевания, а также для динамики эффективности лечения.
Преимущества данного вида исследования: высокая степень информативности, отсутствие неприятных ощущений и боли, показывает состояние целого органа, а не его части, не требуются оперативное вмешательство и госпитализация, отсутствие лучевой нагрузки позволяет использовать эластометрию для обследования детей и беременных женщин, быстрое получение результатов.
Эластометрию назначают при всех болезнях, при которых возможны фиброзные изменения. Среди них: вирусные гепатиты, аутоиммунный гепатит, неалкогольный жировой гепатоз, билиарный цирроз печени, алкогольный стеатогепатит, необъяснимая желтуха, наследственный гепатоз, фиброз, рак печени. Диагностика выполняется по назначению специалиста.
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