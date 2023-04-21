День памяти М.К. Анисимковой
Маргарита Кузьминична Анисимкова родилась и выросла в Ивделе Свердловской области. Но много лет прожила и работала в Ханты-Мансийском автономном округе. Она член Союза журналистов и Союза писателей СССР, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный гражданин города Нижневартовска. 20 апреля ей исполнилось бы 95 лет.
В день памяти писательницы в окружном этнографическом музее «Торум Маа» провели час литературной гостиной «В краю легендарных былей». Её творческий путь начинался со школьных публикаций, а первая книга «Мансийские сказы» Маргариты Анисимковой отмечена международным признанием специальным дипломом Лондонской книжной ярмарки.
По онлайн-связи аудитория музея связалась с Нижневартовской библиотекой и писателем Сергеем Козловым из Тюмени. Какой жизненный путь прошла Маргарита Кузьминична, какой след она оставила в памяти югорчан, об этом и многое другое услышали из уст родной дочери Надежды Константиновны, прозаика и известного журналиста Югры Альбины Семёновны Кузьминой. Приятными воспоминаниями поделились заслуженный работник культуры РФ Александр Витальевич Конев и писатель Александр Николаевич Семенов. У вас есть возможность самим послушать и посмотреть видеозапись литературной гостиной.
Из исторической справки: Центральная городская библиотека имени М.К. Анисимковой — одна из старейших библиотек Нижневартовска. Была основана в 1972 году как городская библиотека № 2. Статус центральной библиотеки был присвоен в 1979 году. В 2014 году она получила имя нижневартовской писательницы Маргариты Кузьминичны Анисимковой. Фонд библиотеки — 150 000 документов на различных носителях. Ее услугами ежегодно пользуется около 18 000 читателей.
В этот же день в одной из городских библиотек вспоминали свою землячку в городе Ивдель. На её родине люди также по достоинству оценили литературный труд, и в 2016 году постановлением Администрации Ивдельского городского округа от 10 октября 2016 года, в честь М.К. Анисимовой переименовали городскую библиотеку.
Тамара Мерова