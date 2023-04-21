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Вороний день в Казыме

21.04.2023

В хантыйском  календаре год состоит из двух полугодий – холодное и тёплое время года. Считается, что ворона прилетает первой, чтобы к лету дни повернуть… Ворона выступает посредником между зимой и летом, и ассоциируется с началом нового жизненного цикла в природе. В старину «Вороний  день» был большим священным днём. В воскресный день 9 апреля 2023 года на территории МАУК «Центр историко-культурного наследия «Касум ех» прошёл праздник «Путешествие в день седьмой от начала  наста», так в песнях описывается вороний день. Фольклорная программа,  подготовленная соорганизаторами праздника ЦКИС «Прометей», порадовала хантыйскими и зырянскими песнями, мужскими и женскими хантыйскими танцами. Было ярко и празднично. Дети активно поучаствовали в игровой  программе, где посостязались в силе, ловкости и меткости. Не забыла  Ворона чествовать и семьи, в которых в течение года появились новорождённые. Парад колясок – это ещё одна возможность порадоваться в  день прилета мальчикам и  девочкам. При чествовании новорожденных,  выяснилось, что в хантыйский год народилось одинаковое количество  мальчиков и девочек и самое необычное имя в посёлке Казым –  Алёна, и что нет ни одного повторяющегося имени. Самым  популярным среди детей на празднике был мастер-класс по выпечке печенья птичек в уличной печи нянь-кор, а в  помещении взрослых завлекло изготовление традиционной куклы из клюва птиц. Немалый интерес вызвали и утиные истории в исполнении Ледковой Антонины Иосифовны. Она поведала гостям праздника приметы и хантыйский фольклор, связанный с утками, рассказала  о роли птиц в  жизни коренных жителей, познакомила со своей коллекцией сувенирных уток. По традиции прилёту Вороны радуются, и первым делом накрывают стол. Вот и сотрудники «Касум ёх» приготовили вкусный утиный соломат, испекли хлеб в национальной печи для всех гостей праздника! 
Галина Шуганова
 

21.04.2023

21.04.2023