Вороний день в Казыме

В хантыйском календаре год состоит из двух полугодий – холодное и тёплое время года. Считается, что ворона прилетает первой, чтобы к лету дни повернуть… Ворона выступает посредником между зимой и летом, и ассоциируется с началом нового жизненного цикла в природе.