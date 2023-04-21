Вороний день в Казыме
В хантыйском календаре год состоит из двух полугодий – холодное и тёплое время года. Считается, что ворона прилетает первой, чтобы к лету дни повернуть… Ворона выступает посредником между зимой и летом, и ассоциируется с началом нового жизненного цикла в природе. В старину «Вороний день» был большим священным днём. В воскресный день 9 апреля 2023 года на территории МАУК «Центр историко-культурного наследия «Касум ех» прошёл праздник «Путешествие в день седьмой от начала наста», так в песнях описывается вороний день. Фольклорная программа, подготовленная соорганизаторами праздника ЦКИС «Прометей», порадовала хантыйскими и зырянскими песнями, мужскими и женскими хантыйскими танцами. Было ярко и празднично. Дети активно поучаствовали в игровой программе, где посостязались в силе, ловкости и меткости. Не забыла Ворона чествовать и семьи, в которых в течение года появились новорождённые. Парад колясок – это ещё одна возможность порадоваться в день прилета мальчикам и девочкам. При чествовании новорожденных, выяснилось, что в хантыйский год народилось одинаковое количество мальчиков и девочек и самое необычное имя в посёлке Казым – Алёна, и что нет ни одного повторяющегося имени. Самым популярным среди детей на празднике был мастер-класс по выпечке печенья птичек в уличной печи нянь-кор, а в помещении взрослых завлекло изготовление традиционной куклы из клюва птиц. Немалый интерес вызвали и утиные истории в исполнении Ледковой Антонины Иосифовны. Она поведала гостям праздника приметы и хантыйский фольклор, связанный с утками, рассказала о роли птиц в жизни коренных жителей, познакомила со своей коллекцией сувенирных уток. По традиции прилёту Вороны радуются, и первым делом накрывают стол. Вот и сотрудники «Касум ёх» приготовили вкусный утиный соломат, испекли хлеб в национальной печи для всех гостей праздника!
Галина Шуганова