В регионе идет подготовка к паводкоопасному периоду
В преддверии паводкоопасного периода и вскрытия рек ото льда заместитель директора, начальник управления гражданской защиты населения департамента региональной безопасности Югры Ярослав Чубаров рассказал о том, прогнозируется ли критический уровень подъёма воды в югорских реках и о тех мероприятиях, которые проводятся для предотвращения наведений.
– Специалисты центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в этом году не прогнозируют критического уровня подъёма воды, – сообщил Ярослав Чубаров. – Это прогноз, и ситуация может измениться в конце апреля или в начале мая с резким повышением температуры. Если такое произойдет то, тогда в нескольких муниципальных образованиях возможны риски частичного подтопления некоторых населенных пунктов – это село Корлики Нижневартовского район, Тайлаково Сургутского района, и традиционно населённые пункты Берёзовского района – Саранпауль, Хурумпауль, Няксимволь и Хулюмсунт. Что касается вскрытия рек и периода ледохода, то здесь особый прогноз не нужен, у нас традиционно вскрытие рек происходит в первой декаде мая. Добавлю, на территории Югры есть три затороопасных участка, один находится в Нижневартовском районе и два участка в районе посёлка Кирпичный и деревни Нялино Ханты-Мансийского района. Что касается ледовзрывных работ, то в Ханты-Мансийском районе они запланированы на середину апреля. В Нижневартовском районе взрывать лёд пока не планируется, но в случае, если такие работы будут необходимы, их там проведут.
Отвечая на вопрос, каким образом осуществляется мониторинг паводковой ситуации в округе, Ярослав Чубаров отметил, что в регионе имеется гидрологическая сеть, насчитывающая 47 постов. Данные посты расположены вблизи населённых пунктов.
– У нас был проблематичный муниципалитет – это Берёзовский район. К сожалению, мы не получали оттуда оперативную информацию о резком повышении паводковых вод. В 2022 году из резервного фонда были выделены финансовые средства и закуплена автоматическая метеостанция, которая установлена на горе Нёройка. Она функционируют и введена в сеть гидрометеостанций. Теперь специалисты получают всю необходимую информацию.
Заместитель директора, начальник управления гражданской защиты населения департамента региональной безопасности Югры рассказал, в регионе идёт подготовка к паводкоопасному периоду, сформирована группировка из 4 840 человек, а также подготовлена более одной тысячи единиц спецтехники. На случай наводнения и подтопления населенных пунктов, подготовлены 64 пункта временного размещения населения. Утвержден реестр поселений, подверженных паводку. Он ежегодно корректируется и размещается на сайте. В настоящее время в него входит 46 населённых пунктов в 12 муниципальных образованиях.
Ярослав Чубаров в очередной раз призывал югорчан соблюдать элементарные правила техники безопасности на льду и в будущем освобождающихся ото льда водных акваториях.
– К сожалению, в текущем году мы уже имеет печальную статистику. У нас с начала года произошли три несчастных случая, два в Ханты-Мансийском районе и один в районе города Сургута. В Ханты-Мансийском районе в полынью провалился снегоход, глубина реки в этом месте 20 метров, с сильным течением, два человека пропали без вести. Другой трагический случай произошёл совсем недавно, 10 апреля, тогда снегоход частично провалился под лёд, придавив при этом человека, который данным снегоходом управлял. Ещё один эпизод гибели человека произошёл в районе города Сургута, – сообщил Ярослав Чубаров.
Людмила ТЕТКИНА