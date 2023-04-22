Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к 9 мая
Приближается 78-ая годовщина Дня Победы. Традиционно ветеранам Великой Отечественной войны назначаются единовременные окружные и муниципальные выплаты.
Из бюджета автономного округа 20 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны, а также неработающие пенсионеры из числа узников концлагерей. Десять тысяч рублей — труженики тыла, супруги погибших участников ВОВ и СВО, инвалиды боевых действий, родители военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. По две тысячи рублей из бюджета округа предусмотрели для неработающих пенсионеров, родившихся до 31 декабря 1931 года, либо потерявших родителей ─ участников Великой Отечественной войны.
От муниципалитета участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 мая получат по 20 тысяч рублей, а труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», несовершеннолетние узники фашистских лагерей ─ по десять тысяч рублей. Кроме того, выплата к праздничной дате в размере одной тысячи рублей предусмотрена для неработающих пенсионеров, проживших в окружном центре 15 и более лет.
Отметим, все суммы будут выплачены в беззаявительном порядке.
Источник: Городской информационный центр