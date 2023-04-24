Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н.Шесталова
Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова проходит за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, который получил общественное признание на российском и международном уровне.
Ежегодно выдвижение на соискание премии органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, юридические лица любых организационно-правовых форм и форм собственности представляли документы в комиссию по присуждению премии не позднее 3 июня. В текущем году документы на участие необходимо предоставить не позднее 1 мая 2023 года.
Решение о присуждении премии комиссия по присуждению премии примет в срок до 14 июня 2023 года. Дипломы лауреатов премии будут вручены в торжественной обстановке Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или уполномоченным им членом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ко Дню рождения И.Н.Шесталова – 22 июня 2023 года.
Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н.Шесталова присуждается ежегодно с 2013 года. Подать свою кандидатуру для участия в Премии могут: физические лица, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за личный вклад; авторским коллективам организаций любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим деятельность и постановленным на налоговый учет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, за вклад коллектива. Таким образом, среди претендентов на награду – образовательные учреждения, краеведческие музеи, учителя родных языков, народные мастера, писатели общественные деятели, которые сохраняют традиции, культуру и обычаи родных краев.
Перечень документов, представляемых заявителями на соискание Премии, а также другую информацию о Премии можно получить на сайте www.depos.admhmao.ru, раздел «Деятельность», подраздел «Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н.Шесталова». Ссылка: https://depos.admhmao.ru/deyatelnost/
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществляет прием документов на соискание Премии в срок до 1 мая 2023 года (включительно). Документы на 2023 год с пометкой «Премия Правительств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им И.Н.Шесталова» представляются в Департамент на адрес электронной почты: VorobevVS@admhmao.ru и/или dos@admhmao.ru с уведомлением о получении сообщения, лично или почтовым отправлением на электронном носителе (CD-диск или USB-флеш-накопитель) по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, кабинет 213, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 до14:00 часов.
В 2022 году для участия в Премии поступило 16 заявок, в том числе 8 от физических лиц и 8 от авторских коллективов. В числе претендентов 2022 года были авторы и участники проектов по развитию театра берестяных масок, караоке на языках ханты и манси, аудиокниг И.Н.Шесталова, туристических маршрутов «Загадки охотничьей тропы», проектов «Таежные сказки» и «Женский пантеон обских угров», исполнители аутентичного фольклора, мастера народных промыслов и ремёсел.
Также, в предыдущем году, учитывая предложения членов Комиссии, было принято решение об увеличении общего количества премий до шести, в том числе увеличение количества премий для физических лиц до трех, с установлением суммы каждой премии в размере 100 тысяч рублей, а также увеличение количества премий для авторских коллективов до трех, с установлением суммы каждой коллективной премии в размере 250 тысяч рублей, что было утверждено Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 мая 2022 года № 241-п.
Контактное лицо – Воробьев Владислав Сергеевич, главный специалист-эксперт отдела по сотрудничеству с регионами России и странами СНГ Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, телефон: 8 (3467) 360-150 (доб.2742), email: VorobevVS@admhmao.ru.
Соловьева Ольга Викторовна, консультант отдела международного сотрудничества Управления по внешним связям Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, телефон: 8 (3467) 360-150 (доб.2745), email: SolovievaOV@admhmao.ru.
Официальные спикеры по теме: Комарова Наталья Владимировна, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, телефон: 8 (3467) 36-04-04, email: gov@admhmao.ru
Источник: Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры