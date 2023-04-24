9 операций, постоянное наблюдение и инновационная терапия
Тюмень стала центром притяжения кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, рентгенхирургов, терапевтов и врачей общей практики, где состоялось одно из значимых научных событий в области диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы - конференция «Кардиокоманда. Мультидисциплинарный подход в клинической практике». В мероприятии приняли участие эксперты со всей России, от Калининграда до Хабаровска – более 300 человек.
Югру на конференции представили два специалиста окружного кардиодиспансера. Главный врач Ирина Урванцева возглавила секцию, посвященную актуальным вопросам лечения болезней системы кровообращения, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. В рамках заседания были заслушаны 10 докладов, в том числе и заведующей отделом организационно-методической работы Елены Миловановой, которая презентовала опыт ранней диагностики и терапии хронической тромбоэмболической легочной гипертензии.
Большой интерес у коллег вызвал клинический случай успешного лечения женщины. Она находится под наблюдением врачей много лет. Как отметила Елена Милованова, пациентка перенесла 9 операций. Но именно благодаря непрерывной работе с врачами, хирургии и уникальным препаратам югорчанка может жить качественно, не опасаясь за свое здоровье. «Женщина 52 лет наблюдается у нас уже 9 лет с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией и тромбофилией. У нее было три эпизода тромбоэмболии легочной артерии, которые привели к формированию хронической формы заболевания. Для патологии характерны одышка при незначительной нагрузке, утомляемость, головокружение, отеки ног. Наша пациентка получает самое лучшее лечение: специфическую терапию двумя эффективными препаратами и три раза в год проходит ангиопластику легочных артерий. Результат - отличный, все симптомы заболевания купированы, одышки нет даже при быстрой ходьбе!», - рассказала врач-кардиолог, к.м.н. Елена Милованова.
Стоит добавить, в Югре все пациенты, страдающие легочной гипертензией, наблюдаются в региональном экспертном центре. Он работает на базе Окружного кардиодиспансера более 10 лет. Сейчас там получают лечение 63 пациента.
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