9 операций, постоянное наблюдение и инновационная терапия

Тюмень стала центром притяжения кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, рентгенхирургов, терапевтов и врачей общей практики, где состоялось одно из значимых научных событий в области диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы - конференция «Кардиокоманда.