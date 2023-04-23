Правительство Югры заключит дополнительные соглашения о сотрудничестве
В рамках очередного заседания правительства Югры, которое прошло под председательством главы региона Натальи Комаровой, одобрено заключение дополнительных соглашений к действующим соглашениям о сотрудничестве с ПАО «СИБУР Холдинг», с ПАО «Сургутнефтегаз», с Российским обществом «Знание».
«В дополнительном соглашении с ПАО “Сургутнефтегаз” внесены корректировки в перечень мероприятий по строительству, капремонту и содержанию объектов социального назначения на 2022 год с учётом фактических расходов компании. При этом общее финансирование увеличено на 974,7 миллионарублей. Также этим документом утвержден перечень мероприятий по строительству, капремонту и содержанию объектов социального назначения на 2023 год в объёме более пяти миллиардов рублей», — отметил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.
Как обозначено в соглашении, финансовые средства будут направлены на установку систем пожарной сигнализации на объектах управления по эксплуатации зданий и сооружений Фёдоровского, Лянтора, ряд проектов по благоустройству, ремонт дорог в Фёдоровском, капитальный ремонт общежитий в Сургуте, Фёдоровском, Нижнесортымском, спортивного комплекса «Нефтяник» в Сургуте и другое.
Дополнительное соглашение с ПАО «СИБУР Холдинг», в свою очередь, определяет перечень мероприятий и объём финансирования компании на 2023 год в размере 50 миллионов рублей.
Так, в перечень на 2023 год входят мероприятия, планируемые к проведению в Нижневартовске, Нягани и Пыть-Яхе. Среди них: оснащение и благоустройство жилых и общественных модулей глэмпинга в составе многофункционального лесного комплекса «ЯГОМ» (Нижневартовск); поддержка проекта «Самотлорские ночи»(Нижневартовск); строительство литературного сквера «Классики и современники»(Нижневартовск); реализация проекта по реабилитации инвалидов молодого возраста с элементами профориентации (Пыть-Ях); открытие многофункционального креативного молодёжного пространства «Точка движения» (Пыть-Ях) и другое.
По словам исполняющей обязанности директора департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры Марии Орловой, дополнительное соглашение к действующим соглашениям о сотрудничестве с Российским обществом «Знание» будет заключено в связи с организационно-штатными изменениями в организации.
По информации Департамента общественных, внешних связей и молодежи Югры