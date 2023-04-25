Сорок лет со дня основания отмечают сотрудники АУ «Санаторий Юган»
В феврале 1983 года на базе природного источника при содействии Обкома профсоюзов работников нефтяной и газовой промышленности объединением «Юганскнефтегаз» был построен первый корпус профилактория «Юган» на 100 мест. А 26 апреля того же года приняты на лечение первые отдыхающие. В сентябре 1987 года – 3 и 4 корпуса по 40 мест каждый, административно – поликлинический корпус и водолечебница. В 1998 году санаторий-профилакторий «Юган» передан в муниципальную собственность Нефтеюганского района. В этот период на базе профилактория получали лечение только жители района.
В январе 1999 года профилакторий «Юган» передан в государственную собственность ХМАО и постановлением губернатора было создано государственное учреждение ХМАО санаторий-профилакторий «Юган» на 260 мест для оказания санаторно-курортной помощи жителям всего автономного округа.
Расположен комплекс в 17 км от г. Нефтеюганска в зоне заповедных сосновых лесов на берегу протоки Пим, занимает благоустроенную территорию 6,2 га.
Санаторий является оздоровительным учреждением санаторно-курортного типа. Основная задача учреждения - осуществление окружных региональных программ лечения, оздоровления и реабилитации населения Югры. Санаторий «Юган» обеспечивает квалифицированную лечебно- оздоровительную помощь.
Сегодня санаторий «Юган» - это полноценный оздоровительный центр, по праву признанный уникальным для многих пациентов, которым не показано перемещение в другие климатические условия.
Над оказанием медицинских услуг и созданием уютной атмосферы трудится целая команда специалистов, готовых прийти на помощь. Повышение уровня квалификации специалистов, развитие сферы услуг и пациентоориентированность – вот что позволяет сотрудникам санатория заботиться о пациентах всё лучше и лучше.
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