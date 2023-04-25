В Югре стартовал всероссийский патриотический проект Росгвардии "Эстафета подвига"
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в рамках ведомственной патриотической акции "Эстафета подвига", посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во всех подчиненных структурных подразделениях ведомства проводят комплекс мероприятий.
Запланированы встречи личного состава с ветеранами, участие в патриотических акциях «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». Кроме этого, представители территориального управления Росгвардии в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске примут участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы», а также проведут цикл уроков мужества, спортивных эстафет в подшефных образовательных учреждениях.
В Югорске в комнате-музее боевой славы 2 школы города представитель вневедомственной охраны Росгвардии рассказал девятиклассникам о кровопролитных сражениях, о мужестве и героизме наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны.
Росгвардейцы ведут военно-патриотическую работу и с дошкольниками. В Радужном организована патриотическая акция «Солдатский треугольник». В ходе военно-исторической встречи маленькие жители Югры узнали о легендарных военачальниках времен ВОВ, а также собственноручно изготовили письма поддержки военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, участвующим в специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В своих посланиях ребята пожелали защитникам Родины стойкости и скорейшего возвращения домой с Победой.
В Урае и Радужном сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели конкурс детского рисунка "Нет нацизму!" среди детей сотрудников и гражданских служащих ведомства.
Патриотическая акция «Эстафета подвига» продлится до 9 мая.
«Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне, а главное, за что боролись наши предки, чтобы не допустить подобного впредь», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре