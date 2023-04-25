Завершение работы школы лидеров Югры

В Ханты-Мансийске завершила работу Школа лидеров коренных малочисленных народов Югры, которая проходила в рамках Всероссийского форума национального единства. На образовательных и консультативно-диалоговых площадках встретились представители активной молодёжи из Алтайского и Красноярского края, автономных округов Югры, Ямала и Чукотки, Свердловской области. Девизом и посылом молодых стали «Традиции в будущее».