Завершение работы школы лидеров Югры
В Ханты-Мансийске завершила работу Школа лидеров коренных малочисленных народов Югры, которая проходила в рамках Всероссийского форума национального единства. На образовательных и консультативно-диалоговых площадках встретились представители активной молодёжи из Алтайского и Красноярского края, автономных округов Югры, Ямала и Чукотки, Свердловской области. Девизом и посылом молодых стали «Традиции в будущее». За три дня работы они получили теоретические и практические знания и основные направления работы по развитию лидерских качеств.
Участники Школы лидеров выразили благодарность организаторам данного мероприятия и пожелали сохранить единство и дальнейшего сотрудничества. Организатор, начальник отдела развития коренных малочисленных народов Севера Юлия Кошелева сказала: «Не раз слышала мнение, что самая главная ценность – это люди, и это действительно так. Первый год школа была для всех пробной, и сейчас во второй год мы понимаем, насколько такие встречи необходимы и востребованы вам. Ценно видеть ваши горящие глаза, ваш внутренний и положительной посыл к мотивации. Будьте честными в том, что вы делаете, будьте верны своему народу, культуре, участвуйте в таких мероприятиях, для того чтобы с гордостью нести всё это следующему поколению».
О деятельности Школы лидеров организаторы подготовили небольшой видеосюжет:
https://disk.yandex.ru/d/WltQjiLhRrI6gw
Тамара Мерова