Благодарность сказителю Владимиру Енову
24 апреля мы с ученицей побывали в объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» города Ханты-Мансийска, где уже
в течение нескольких лет работает журналистом окружной газеты «Ханты ясанг» сказитель народа ханты Владимир Енов. Поводом для такой встречи послужило участие и победа ученицы 9-го класса Пойковской средней школы № 4 Юлии Дворяшиной на Всероссийской конференции в Москве.
– Меня зовут Марина Валерьевна Борисовская. Я – учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе школы № 4 п.г.т. Пойковский Нефтеюганского района и представляю со своей ученицей Юлией Дворяшиной научно-исследовательскую работу «Художественные особенности сказок народа ханты в литературной обработке хантыйского писателя Владимира Енова».
С этой работой Юлия Дворяшина выступала в городе Москве. Мы сначала отправили исследование на заочный тур, где она стала победителем и получила приглашение на Всероссийскую конференцию для обучающихся студентов под названием «Мой вклад в Величие России», а 26 марта Юлия уже очно представляла эту работу на научной конференции в городе Москве.
И мы сегодня по праву гордимся, что наша ученица Юлия Дворяшина заняла II место по России. Ей по окончании общероссийского мероприятия вручили диплом II степени и наградили медалью «Мой вклад в Величие России».
В завершение этой встречи хотелось бы поблагодарить сказителя Владимира Енова за те сказки, которые он пишет на родном хантыйском языке, сам же переводит их и литературно обрабатывает на русском языке. Благодаря его труду, сегодня мы можем познавать удивительный мир хантыйских сказаний, отражающий дух целого народа, мудрость, ум, миропонимание, нравы и обычаи.
Марина Борисовская,
к.п.н., учитель русского языка и литературы СОШ № 4,
п.г.т. Пойковский Нефтеюганского района ХМАО-Югры