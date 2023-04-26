Социальный фонд и «Ростелеком» приглашают пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету! – 2023»
Начался прием работ на 9-й Всероссийский конкурс «Спасибо интернету! – 2023», организованный компанией «Ростелеком» и Социальным фондом России (СФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Участниками конкурса могут стать люди от 50 лет, которые имеют навыки работы на компьютере.
Номинации конкурса:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт».
«Мои интернет-достижения».
«Интернет-предприниматель».
«Моя общественная интернет-инициатива».
«Я – интернет-звезда».
«Спасибо моему учителю!».
Цели конкурса:
Повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия.
Содействие в вопросах занятости после выхода на пенсию.
Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий.
Определение наиболее актуальных интернет-ресурсов для пенсионеров.
Выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров.
Продвижение обучающего портала «Азбука интернета».
Конкурсные работы принимаются до 23 октября 2023 года. Итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2023 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку, приложить конкурсную работу – эссе по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Социального фонда России, Ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».
Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».
Все работы будут опубликованы на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы».
Напомним, что обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
тел. 8(3467) 371 – 941
e-mail: 2204@027.pfr.ru