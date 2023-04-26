В 2023 году идёт реализация программа медицинской реабилитации на дому для маломобильных пациентов
Разработка и внедрение проекта осуществляется в рамках мероприятий по созданию, тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2023 году. Задача специалистов БУ «Няганская городская поликлиника» усовершенствовать механизмы оказания медицинской помощи на дому для граждан, получивших ограничения по здоровью в результате инсультов и других заболеваний неврологического профиля.
Для каждого пациента с учетом особенностей заболевания, состояния организма, уровня реабилитационного потенциала и прогноза будет разрабатываться индивидуальная программа взаимодействия. С человеком на дому будет работать врач- реабилитолог, массажист.
Благодаря переносному диагностическому оборудованию пациент в домашних условиях сможет получать физиолечение. Занятия с медицинским психологом, логопедом и инструктором по лечебной физкультуре планируется проводить дистанционно с использованием информационных технологий.
По возможности, на период курса реабилитации (14 дней), пациентам на временное пользование будет предоставляться оборудование для самостоятельных заданий, например, аппарат для разработки суставов и пр. «Комплексный и индивидуальный подходы к оказанию помощи гражданам, перенесшим инсульты и другие серьезные травмы, в том числе на дому, очень важны, поскольку позволяют значительно улучшить прогноз заболевания, избежать инвалидизации, максимально сохранить качество жизни и работоспособность»,- уверена Алена Шульга, заведующая отделением медицинской реабилитации.
Реализовать программу медицинской реабилитации на дому в полном объеме медицинские работники планируют до конца 2023 года. В этот же период будут внедрены еще три проекта - «Оптимизация работы медицинской сестры процедурной по работе с прививочной картой в Талинской врачебной амбулатории», «Сокращение времени ожидания пациентом диагностического обследования с описанием (электрокардиография) в Талинской врачебной амбулатории», «Управление качеством и безопасностью: организация рассмотрения обращений граждан в БУ «Няганская городская поликлиника».
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