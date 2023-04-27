Природные достопримечательности Югры попали на открытки из лимитированной серии Почты России
Почта России и Русское географическое общество (РГО) выпустила новые открытки из коллекции о регионах России с уникальными природными достопримечательностями. Карточки с фотографиями заповедных природных мест ХМАО можно приобрести в почтовых отделениях региона.
Почта России и Русское географическое общество выпустили открытки с природными красотами и достопримечательностями 20 регионов страны, в их числе – Ханты-Мансийский автономный округ. Они пополнили серию о знаковых местах России. Коллекцию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».
В новом выпуске для каждого региона партнеры подготовили по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Для Югры – это природные пейзажи Нижневартовска и Сургута, зимник, р.Большой Юган и р.Коликъёган. Тираж каждого вида – 1000 экземпляров, а цена – 44 рубля.
В серию также вошли открытки с изображениями Амурской, Брянской, Иркутской, Кировской, Курской, Липецкой, Магаданской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Тамбовской, Томской и Ульяновской областей, Забайкальского края, Удмуртской и Чувашской Республик, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.
В течение мая открытки появятся в почтовых отделениях в туристических точках регионов, а также в магазине Русского географического общества в Москве.
Изображения со всех открыток из лимитированной серии мы собрали здесь: https://pochta-travel.ru/postcards/
АО «Почта России»