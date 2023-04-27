График выплат пособий и пенсий в мае
Выплата мер социальной поддержки, дата которых определена 3 числа, через кредитные организации будет произведена 3 мая 2023 года.
Выплата мер социальной поддержки гражданам, которым доставка сумм производится отделениями почтовой связи на дом, будет осуществляться по графику начиная с 4 мая 2023 года.
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребёнком работающим гражданам, дата которого определена 8 числа, будет производиться 5 мая 2023 года.
Выплата пенсии получателям, которым доставка пенсии осуществляется через кредитные организации будет произведена 5, 10,18, 22 числа 2023 года.
Выплата пенсии получателям, которым доставка пенсии осуществляется на дом через Почту России, будет производится в соответствии с установленным графиком с 4 мая 2023 года.
Выплата из средств материнского капитала за май будет произведена 5 июня 2023 года.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
тел. 8(3467) 371 – 941
e-mail: 2204@027.pfr.ru