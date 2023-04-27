Белоярская районная больница пополнилась новыми кадрами
В апреле штат БУ «Белоярская районная больница» пополнился новыми специалистами. В списке новых сотрудников врач - оториноларинголог Богдан Теряев. Богдан Геннадьевич окончил Донецкий национальный медицинский университет в 2018 году. Проходил интернатуру и ординатуру в Донецком национальном медицинском университете. С 2019 года и до переезда в город Белоярский работал по специальности в городской больнице города Горловка.
Оториноларинголог – врач-специалист, который занимается диагностикой и лечением заболеваний носа, околоносовых пазух, горла, гортани и уха. Причиной визита на консультацию к оториноларингологу следует считать возникновение любых болей и дискомфортных состояний в ухе, горле, носе или травм указанных органов.
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