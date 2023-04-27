Депутат Думы Югры Руслан Проводников принял участие в мероприятиях IV Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске
Региональный парламентарий, член Команды Югры Руслан Проводников принял участие в мероприятиях IV Всероссийского форума национального единства, на площадке которого встретился с молодежью Школы лидеров коренных малочисленных народов Севера «Традиции в будущее».
Руслан Проводников с удовольствием ответил на множество вопросов, которые задавали участники встречи. Прочел для них стих Роберта Рождественского «Человеку надо мало».
Передавая напутствия участникам форума, региональный парламентарий Руслан Проводников отметил, что для настоящего лидера важны целеустремленность, желание познаний и развития, а также смелость, крепкий дух и твердый характер.
«Обстоятельства, в которых живет человек, которые закаляют его характер, очень важны. Чем сложнее условия, тем сильнее характер. Объезжая территории своего избирательного округа, в том числе Берёзовский район, я посещаю многие отдаленные труднодоступные поселения, вижу, в каких непростых условиях живут люди, и всегда замечаю, насколько они открытые и сильные.
Многие люди из других регионов России приезжают к нам за экстримом, чтобы испытать себя, стать крепче духом. Для наших людей сложные условия – можно сказать, обычные. Так что наша молодежь – очень сильные люди, им только нужно помочь раскрыться, поверить в себя, дать возможность больше общаться, познавать новое, перенимать полезный опыт. И участие молодежи в работе Школы лидеров коренных малочисленных народов Севера «Традиции в будущее», уверен, только поспособствует этому», – прокомментировал Руслан Проводников.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры