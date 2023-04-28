Музыкальный спектакль «Сказка на бубне»
«Театр обско-угорских народов – Солнце» приглашает на музыкальный спектакль «Сказка на бубне» 6+, поставленный режиссерами Андреем и Симой Пронькиными.
В основе спектакля лежит музыкальная культура различных народов мира, сюжет построен в виде экскурсии от одного музыкального инструмента к следующему. В финале спектакля зрителям рассказывается сказка, разыгранная на бубне в виде теневого театра.
Музыка - искусство, зафиксированное у всех народов на Земле. У всех людей были и есть свои обряды, связанные с жизнью общины и окружающим миром. Свадьба, рождение, смерть, охота и сбор урожая, небесные явления и смена времен года. Народная музыка всех стран и континентов по сути своей схожа, и чем больше с ней знакомишься - тем больше убеждаешься в этом. Предметом нашего поиска являются в том числе легенды и мифы о музыке и музыкальных инструментах.
Спектакль в большой степени рассчитан на импровизацию, музыкальная программа может меняться от раза к разу, какие-то инструменты могут добавляться, какие-то исчезать, песни и рассказы тоже могут со временем изменяться. Продолжительность спектакля 45-50 минут, для детей от 6 лет и старше.
Цена билета: 300 рублей.
Ждем ваших заявок по телефону: 33-54-61,
8 951 974-07-47 – Ольга - старший администратор
Наш сайт: toun.ru
Качество оказанных услуг нашим театром, вы можете оценить на сайте: https://bus.gov.ru/pub/info-card/26497
"Театр обско-угорских народов - Солнце"