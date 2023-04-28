Музыкальный спектакль «Сказка на бубне»

Пробуждению клещей способствует таяние снега и устойчивая теплая погода. Чаще всего люди, столкнувшиеся с зараженным клещом, заболевают клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. И для того, чтобы предупредить заболевание, необходимо проводить вакцинопрофилактику.