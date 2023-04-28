С начала года Социальный фонд оказал гражданам более 776 тысяч проактивных услуг
В этом году россиянам проактивно оказано более 776 тыс. услуг Социального фонда, включая оформление СНИЛСа, материнского капитала, социальных выплат, пенсий по инвалидности и доплат к пенсии. Документы, а также информация об автоматически назначенных выплатах приходит в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги».
Так, в беззаявительном порядке с января Социальный фонд оформил 321 тыс. СНИЛСов. Кроме того, в проактивном режиме оформлено около 155 тыс. сертификатов на материнский капитал, назначено почти 83 тыс. пенсий по инвалидности и столько же федеральных социальных доплат к пенсии. В таком же формате назначено 217 тыс. ежемесячных денежных выплат инвалидам.
Беззаявительный формат услуг внедряется в соответствии с принципами социального казначейства. Его цель – трансформировать процедуру назначения социальной поддержки в максимально простой и удобный для граждан процесс.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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