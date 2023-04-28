В автономном округе начался пожароопасный сезон
С 28 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. В этом году специалисты прогнозируют повышение класса пожароопасности в июле месяце.
Как сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, проведён комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, установлены зоны контроля, определены маршруты патрулирования, по которым будут летать воздушные суда для выявления лесных пожаров. Заключены контракты, в настоящее время набран постоянный и временный штат сотрудников. Проведены технические осмотры и ремонты спецтехники, которые будут использованы при тушении ландшафтных пожаров.
Напомним, в пожароопасный сезон 2022 года было ликвидировано 446 пожаров. Была очевидная угроза населённым пунктам, совместными усилиями огнеборцы отстояли 13 населенных пунктов. В тушении пожаров были задействованы сотрудники МЧС, базы авиационной и наземной охраны лесов и Центроспас-Югория. Все они вместе встречали огонь на дальних подходах от населённых пунктов. Ситуация была настолько серьезная, что впервые в Югре применялась авиация МЧС России.
– Основная территория Югра – это труднодоступные районы, где нет присутствия человека. В прошлом году 92% возгораний было по причине грозовой активности, – рассказал Егор Збродов. – Лето было жарким, особенно жарко было в Берёзовском, Октябрьском, Советском районах. Основная доля пожаров пришлась на Березовский район. Берёзовский район – это горная, труднодоступная местность. Туда можно добраться только авиацией. На данной территории преобладает толстая подстилка. В результате грозовой деятельности, отсутствие осадков порядка полутора месяцев привело к увеличению лесных пожаров.
Югорчанам напоминают, в пожароопасный период в лесах Югры необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, выжигать сухую траву.
Граждане, нарушившие правила пожарной безопасности, понесут административную или уголовную ответственность.
Людмила Теткина