Владимир Енов – лауреат премии «За развитие культуры малочисленных народов Севера»
27 апреля в честь праздника Весны и Труда в г. Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Из рук губернатора региона Натальи Комаровой награды получили 23 югорчанина. Приятно, что среди них был и наш коллега, журналист окружной газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов.
Отметим, что Владимир Егорович Енов 22 года работает на должности корреспондента окружной газеты «Ханты ясанг» объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», является постоянным внештатным сотрудником окружной газеты на ханты языке «Лух Авт» («Ангальский Мыс») Ямало-Ненецкого автономного округа. Он также много лет занимается литературным творчеством, восстановлением забытых сказочных сюжетов, персонажей, выпуском сборников сказок. На сегодняшний день им издано и выпущено в свет четыре художественные книги.
Общий трудовой стаж работы нашего коллеги на Севере составляет 38 лет. Он начинал трудовую деятельность рыбаком государственного лова рыбы и плотником рыбоучастка в посёлке Азово Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа. По окончании высшего учебного заведения работал по специальности «учитель русского языка и литературы в средней школе» на севере Томской области.
Владимир Егорович нашёл своё призвание в журналистском и литературном творчестве. Здесь пригодились все его знания по русскому и родному хантыйскому языкам, жизни и быту этноса ханты. Нелёгок был его путь от простого рыбака до известного журналиста и писателя, но он упорно двигался к поставленной им цели и достиг сегодня определённого результата.
В настоящее время Владимир Егорович Енов – состоявшийся двуязычный журналист и сказитель народа ханты, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы.
Сегодня он удостоен правительством округа почётным званием «Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» (за значительный вклад в возрождение и развитие культуры и искусства малочисленных народов Севера). Благодаря знаниям, умениям, практическим навыкам, огромному трудолюбию и природному таланту, наш коллега заслужил это региональное звание (Постановление Губернатора ХМАО – Югры № 28 от 2.03.2023 года). Поздравляем Владимира Егоровича с государственной наградой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, от души желаем ему крепкого сибирского здоровья, счастья, успехов и новых творческих идей!
Журналисты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры