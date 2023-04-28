В Сыктывкаре открыли "Страницы северных сказаний"
27 апреля в конференц-зале филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" открылась персональная выставка графика и живописца, художника-иллюстратора из Свердловской области Николая Фомина. Галерея под названием "Страницы северных сказаний" объединила иллюстрации книги "Сказки народа ханты" и художественные работы разных лет, посвящённые народам Севера.
"Почему мы открыли экспозицию на тему сказок? Одно из наших направлений деятельности – сохранение нематериального культурного наследия народов России, одним из объектов которого и является сказка, – отметила руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова. – Уже 16 лет в нашем Центре экспонируется выставка Николая Фомина "Природа и народы", и все эти годы она вызывала столько необыкновенных эмоций у зрителей. Тем временем её автор продолжал создавать новые произведения, которые мы и представили в этой галерее".
Её герои – персонажи легенд и сказаний финно-угорских и самодийских народов: вепсов, карелов, коми, манси, ненцев, саамов, селькупов и ханты. Свой интерес к этнической тематике автор объясняет так: "Сердце моё принадлежит Северу, с его резкими контрастами тепла и холода, льда, снега и воды, его пушистыми зверями и птицами, красивыми легендами, какой-то "морозной стерильностью" и спокойствием. Меня всегда увлекала тема истории освоения Севера и Сибири, древних верований, жизни коренных народов".
О важном значении Севера в развитии и обеспечении стабильности российской государственности говорила в своём приветственном слове заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева. Она обратила внимание на то, что в суровых условиях Севера не выжить, и его люди отличаются своими особыми традициями помощи ближнему.
Эту тему продолжил федеральный эксперт XVI Всероссийской научной конференции "Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере", президент Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергей Бабурин: "В каждой картине выставки видна устойчивость мира и общая совместная жизнь героев. И ни на одном из рисунков не показано зло, даже где есть отрицательные персонажи. Это так важно – чтобы искусство воспитывало доброту в подрастающем поколении".
Художник Николай Фомин с детства охотился и рыбачил, постигал тайны природы. Оттого так филигранно на его полотнах прорисованы птицы, животные и растения. Это заметил в своём выступлении заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Вячеслав Попов, как оказалось, тоже увлекающийся охотой.
Свою любовь к природе художник мастерски совместил с работой над иллюстрированием книг. В его портфолио – оформление свыше 50 изданий: детских, фэнтези, исторических произведений писателей-современников и классиков, в том числе Антона Чехова, Джека Лондона, Герберта Уэллса.
Важность изображений для восприятия произведений отметила известный художник, дизайнер Коми республиканской типографии Маргарита Беллон: "Текст и иллюстрация сливаются и открывают новые грани друг друга. Я очень впечатлена работами Николая Фомина, его тонким наблюдением за миром северной природы и человека. Поражает необычность образов северных народов и то, как художник любит свой родной край".
Убедиться в этом теперь может каждый, придя на выставку в федеральный Финно-угорский культурный центр. Здесь для школьников и студентов будут проходить экскурсии и просветительские занятия. А с июня "Страницы северных сказаний" будут экспонироваться по Республике Коми и регионам нашей страны.
Справка. Художник Николай Фомин родился и проживает в Свердловской области. Получил высшее образование в Кировском сельскохозяйственном институте на факультете биологии-охотоведения. После окончания учёбы работал биологом-охотоведом, и в большинстве его художественных работ отражается красота дикой природы, тема единства человека с окружающим миром. Николай Фомин организовывал экспедиции по Сибири и Северному Уралу, изучал историю народов, населяющих эти территории.
Информационный центр "Финноугория", Анна Баженова
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